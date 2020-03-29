🟠كورونا يقضي على حياة أول فرد من عائلة ملكية في العالم

2020/03/29 | 14:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل اعلام اسبانية، اليوم الاحد، وفاة الاميرة الإسبانية ماريا تيريزا، بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 86 عاما.وبذلك، تصبح الأميرة ماريا تيريزا أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت […]

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