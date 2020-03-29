كورونا يقضي على حياة أول فرد من عائلة ملكية في العالم

2020/03/29 | 14:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل اعلام اسبانية، اليوم الاحد، وفاة الاميرة الإسبانية ماريا تيريزا، بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 86 عاما.

وبذلك، تصبح الأميرة ماريا تيريزا أول عضو في عائلة ملكية في العالم يموت بالفيروس التاجي، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأعلن شقيقها الأصغر، الأمير سيكستوس هنري من بوربون، أن شقيقته توفيت بسبب مضاعفات الوباء العالمي.

يشار إلى أن ماريا تيريزا ولدت في باريس عام 1933، وهي من عائلة بوربون، وهو فرع ثاني عن العائلة الملكية الإسبانية، وتنحدر من سلالة كيبتيان الفرنسية.

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