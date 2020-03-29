سويسرا تسجل 22 وفاة وأكثر من 1100 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/29 | 14:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الأحد، بتسجيل 22 وفاة و1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 257، والإصابات إلى 14 ألفاً و336 حالة.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.

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