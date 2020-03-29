العراق يبدي إستعداده لإعادة مواطنيه من الخارج

2020/03/29 | 14:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل يوجه بإستعداد الأسطول الوطني لإعادة العراقيين من الخارج القاهرة – ابراهيم محمد شريف بغداد – قصي منذر وجه وزير النقل عبد الله لعيبي الخطوط الجوية العراقية بتهيئة أسطولها وطواقمها كافة لإعادة العراقيين الذين غادروا العراق خلال الاشهر الثلاثة الماضية والراغبين بالعودة إلى ارض الوطن.وقال لعيبي في بيان تلقته (الزمان) […]

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