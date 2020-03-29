نائب يطالب بغلق منفذ طريبيل في ظل تزايد حالات الإصابة بـ”كورونا”

2020/03/29 | 14:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائب عالية نصيف السلطة التنفيذية بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن لكون استمراره يشكل ضرراً على البلدين في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وقالت نصيف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه على الرغم من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن مؤخراً، إلا أن منفذ طريبيل الحدودي مفتوحاً أمام الشاحنات وخصوصاً صهاريج […]

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