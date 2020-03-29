نواب يحذرون من تعرض العراق إلى مجاعة ودعوات لتوزيع رواتب على الشعب كافة

2020/03/29 | 14:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي الحكومة الاتحادية الى تبني ستراتيجية تؤمن الغذاء والاموال للعراقيين كافة، محذرا من تعرض البلاد الى مجاعة في ظل إجراءات حظر التجوال منذ ظهور تفشي فيروس كورونا.وقال الصالحي في كلمة له اليوم بمناسية الذكرى السنوية لمجزرة التون كوبري وتازة خورماتو، “نتوجه بهذه المناسبة الى […]

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