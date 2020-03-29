وزارة النفط : تخصيص مبلغ 200 مليون دينار لدعم القطاع الصحي في كركوك

2020/03/29 | 14:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للوقاية من انتشار فايروس كورونا أكدت وزارة النفط حرصها على تقديم آلدعم المادي والمعنوي للقطاع الصحي في محافظاتنا العزيزة وفق الإمكانيات المتاحة التي تأتي في أطار الجهود والحملة الوطنية للوقاية […]

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