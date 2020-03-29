باسم الأنصار - نبي الفقراء مذكرات بحيرا الراهب 6

2020/03/29 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باسم_الأنصار 6وبعد هذه المقدمة المهمة، أعود الى سيرتي الحياتية، وأقول بأنه حينما اشتد عودي وصرت شاباً، رحت أبشّر بمذهب الأحناف في العراق وبالأخص بين كنائس المسيحيين من النساطرة، ورحتُ أجادل جميع الطوائف المسيحية المختلفة عن طبيعة يسوع المسيح في كل مكانٍ أذهب إليه.فالعالم المسيحي كان ولا يزال منقسماً الى أربع طوائف كبرى في زمننا هذا، على الرغم من وجود عشرات الطوائف الصغرى الى جانبها، ولكنني سوف لن ......

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