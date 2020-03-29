احمد جمعة - مافيات عربية تغتال الأدباء...

2020/03/29 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة المافيات...ليست في عالم المال فقط، والإجرام ليس حكرًا على جنايات القتل الجسدي...بل الجريمة أن تقتل عمل أدبي متميز ومبدع، لصالح عمل ساقط أو هاوٍ لمجرد أن تقف ورائهُ أسماء داعمة...ومكافآت سمينة...هنا تقع الجريمة باغتيال أديبٍ مبدع ورفع هاوٍ مبتدأ...هل هناك من ينكر أن هذا يحدث في الساحات الأدبية العربية...؟من ينكر ذلك يأتيني بردٍ ينفي هذه الظاهرة الجريمة...1رواية"عناقيد الغضب" مغزى الإنسا......

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