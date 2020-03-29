ناجح العبيدي - من روسيا مع الحب: رسائل بوتين الكورونية

2020/03/29 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_العبيدي يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مُعجب بحكم عمله المخابراتي السابق بأفلام الجاسوسية.لهذا أطلقت السلطات الروسية على عملية إرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا اسم فيلم جيمس بوند الشهير "من روسيا مع الحب" من عام 1963.لكن المساعدات الروسية إلى البلد الأوروبي المنكوب بوباء كورونا، والتي قوبلت بترحيب إيطالي ودولي كبير، اكتسبت بالفعل وليس مجازا طابع الفيلم السينمائي، ولكن لأهداف دعائية بحتة.بدلا من ......

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