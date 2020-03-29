محافظ كربلاء يقرر تمديد ساعات فتح محلات المواد الغذائية والمخابز للرابعة عصراً

2020/03/29 | 14:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي تمديد ساعات فتح محلات المواد الغذائية والمخابز.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء في بيان تلتقه وكالة صدى , أن” الخطابي قررتمديد ساعات فتح محلات المواد الغذائية والمخابز والافران الى الساعة الرابعة عصرا بدلا من الواحدة تجنبا للازدحامات .

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