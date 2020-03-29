عودة هازارد وأسينسيو قد تكون محبطة لجماهير ريال مدريد

2020/03/29 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةستشهد كرة القدم سوق انتقالات مختلفة في الصيف المقبل، مع عدم وضوع الرؤية حتى الآن بشأن الشكل الذي سيبدو عليه العالم بعد نهاية أزمة فيروس كورونا.ومن المتوقع أن يتم تخفيض الانفاق من جميع الأندية في الميركاتو الصيفي المقبل بسبب الأزمة الاقتصادية.لكن ريال مدريد بإمكانه تدعيم صفوفه مع عودة الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو من الإصابة، وهو ما يعتبره النادي بمثابة صفقات جديدة.عودة هازارد وأسينسيو بمثابة صفقات جديدة لريال مدريدأشارت صحيفة ماركا الاسبانية، أن عودة هازارد وأسينسيو من الإصابة واستعادة لياقتهم البدنية، يجعل النادي يشعر بأنهم توقيعات جديدة دون إنفاق أي أموال.ريال مدريد ينظر بشكل إيجابي تجاهما، حيث يرى بأنهما قادرين على تدعيم الفريق عند عودتهم للمشاركة، وسيحلان العديد من المشاكل الهجومية.مع عودة الإسباني والبلجيكي، سيكون ريال مدريد واثقاً من إضافة 25 هدفاً في الموسم.وينتظر تأثيرهما في الموسم المقبل 2020/21.لا يزال هازارد في المراحل الأولى من تعافيه بعد إجراء عملية جراحية في الكاحل، بينما يبدو أن أسينسيو قد تعافى بالفعل من إصابته بالرباط الصليبي في الركبة، وجاهز للعمل مع المجموعة عند العودة إلى التدريبات.

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