آبل تطلق تطبيقاً يتيح للمستخدمين فحص أعراض فيروس كورونا

2020/03/29 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واشنطن اطلقت شركة "آبل"، موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً على نظام تشغيلها iOS، يتيح للمستخدمين فحص أنفسهم بحثاً عن أعراض فيروس كورونا.وقالت "آبل" في بيان لـCNN، إن كلتا الأداتين طورتا بشراكة مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى فريق مكافحة فيروس كورونا التابع للبيت الأبيض والوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ.يتضمن التطبيق والموقع الإلكتروني استبياناً ومعلومات حول فيروس كورونا المستجد.وأوضحت "آبل" أنها لن تجمع أو تخزن إجابات المستخدمين على الاستبيان، رغم أنها ستجمع معلومات مجهولة المصدر حول استخدام الأدوات.كما قالت الشركة إن أدوات الفحص لا تتطلب استخدام حساب "آبل".ويأتي إعلان الشركة بعد تصريحات الرئيس التنفيذي، تيم كوك، بأن شركته ستتبرع بـ10 ملايين قناع طبي في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، قائلاً: "تساعد فرق العمليات لدينا في العثور على أقنعة وشرائها من سلسلة التوريد الخاصة بنا بالتنسيق مع الحكومات حول العالم".كما يأتي أيضاً في أعقاب إطلاق غوغل موقعاً الأسبوع الماضي لتزويد المستخدمين بمعلومات حول فيروس كورونا.

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