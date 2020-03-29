ايران تسجل قرابة 3000 اصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة

2020/03/29 | 14:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور يوم الاحد ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 38 الفا و309 اشخاص ، والمتوفين 2640 والمتعافين 12 الفا و391 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2901 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 38 الفا و و309 حالة لغاية الان بينهم 3467 مريضا في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 12 الفا و391 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 123 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 2640 شخصا.

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