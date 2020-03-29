بالوثيقة.. البنك المركزي يصدر مجموعة قرارات بشأن عمولة سحب الدولار

2020/03/29 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر البنك العراقي المركزي، الأحد (29 آذار 2020)، مجموعة قرارات بشأن عمولة سحب الدولار الأمريكي.

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بغداد اليوم- خاص

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، فيصل العيساوي، الأحد (29 آذار 2020)، عن خيار وحيد يدفع العراق للطباعة النقدية، فيما حذر من فقدان العملة العراقية قيمتها، في حال لجأ العراق إلى خيار الطباعة النقدية.

وقال العيساوي لـ(ب

بغداد اليوم- بغداد

كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت (28 اذار 2020)، عن خيارات العراق لمواجهة الوضع المالي الجديد، الذي فرض على البلاد بعد هبوط أسعار النفط، وظهور فيروس كورونا، فيما أكد أن موضوع طباعة عملة عراقية لتلافي

بغداد اليوم- متابعة

أفادت ’’رويترز’’ في تقرير تناولت فيه تأثيرات انخفاض أسعار النفط على العراق، بأن الأخير اقترح على شركات النفط العالمية تخفيض إنفاقها 30% بشرط ألا تؤثر تلك التخفيضات على مستويات إنتاج الخام في البلاد، فيما

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