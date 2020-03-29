محافظة بغداد: سنلغي جميع الاستثناءات من حظر التجوال بعد السادسة مساء اعتباراً من الغد

2020/03/29 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ بغداد: سنلغي جميع الاستثناءات من حظر التجوال بعد السادسة مساء اعتباراً من الغد

يتبع.



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