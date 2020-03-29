الاتحاد الآسيوي يستعين بالإمارات لإنقاذ دوري الأبطال

2020/03/29 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

باتت دولة الإمارات العربية المتحدة الملاذ الأخير للاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل إنقاذ بطولة دوري الأبطال 2020 من شبح الإلغاء، بعدما تمَّ تأجيل منافساتها إلى أجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا في القارة الصفراء.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية فإنَّ إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تواصل التشاور مع الاتحادات الوطنية بالقارة لبحث إمكانية أداء المباريات المؤجلة، في دوري أبطال آسيا بالنظام البطولة المجموعة في شهرآب المقبل، بواقع مجموعتين في كل دولة بالغرب ومثلهما في الشرق، في حال لم تنتظم الدوريات هناك.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أنَّ :"الاتجاه الأقوى هو لعب المؤجلات، تحديدًا لغرب آسيا، بنظام البطولة المجمعة، ولكن في دولتين، بحيث تستضيف كل منهما مجموعتين بالبطولة، وأيضًا دور الـ16، في آب المقبل.

وأضافت أنّ:" الإمارات تعدّ من الدول المرشحة بقوة لاستضافة مجموعتين، حيث كان المقترح من الأساس مقدمًا من الإمارات في الاجتماع الذي عُقِد يوم 8 آذار الجاري.

ومن المتوقع أن يتم فتح باب قبول طلبات الاستضافة للدول الراغبة، في استقبال مجموعتين لديها، خلال نيسان المقبل، بعد إقرار نظام المجموعات رسميًا من المكتب التنفيذي، حيث سيتم إصدار لائحة خاصة بتلك البطولة، ملحقة بلائحة دوري الأبطال المطبقة حاليًا.

بغداد اليوم/ متابعة

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بغداد اليوم - متابعة

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وبحسب موقع "جول" العالمي، تم نقل الحارس روشتو إلى المستشف

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي "وست هام" الإنجليزي لكرة القدم، أن 8 لاعبين في صفوفه يخضعون للحجر المنزلي، بعد أن ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد.

وقالت نائبة الرئيس كارن بريدي، في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية: &qu

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