2020/03/29 | 14:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة تقدم مقترحا لوزير التعليم العالي بالغاء العطلة الصيفية وجعل السنة الحالية عدم رسوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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