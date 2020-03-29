الصحة العراقية تعلن تسجيل 41 إصابة جديدة بـ ’كورونا’.. اليكم التفاصيل

2020/03/29 | 14:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما اشارت الى ان مجموع المصابين بالفيروس في العراق بلغ 547 حالة....

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