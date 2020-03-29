2020/03/29 | 14:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تشخيص 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة شفاء.

الصحة: مختبرات الوزارة أكدت تشخيص 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم الأحد 29 آذار/مارس، أن "مختبرات الوزارة أكدت تشخيص 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، سبع حالات في جانب الرصافة، وحالة واحدة في مدينة الطب".

اقرأ/ي أيضًا: الصحة في تحذير "يائس" لسكان الكرخ: أكفانكم نسجت وأنتم لا تشعرون

أضاف البيان أن "8 حالات سجلت في البصرة، وخمس حالات بمحافظة النجف، بالإضافة إلى 11 حالة بكربلاء، وحالة واحدة في السليمانية، و8 حالات في أربيل".

أوضح البيان، أن "الوزارة لم تسجل أية حالة وفاة جديدة"، منوهًا إلى "تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، موزعة على أربع محافظات: حالة واحدة في بغداد/الرصافة، و7 حالات في السليمانية، ثلاث حالات في محافظة دهوك، وحالة واحدة في الديوانية".

ولفتت الوزارة إلى أن "مجموع الإصابات المشخصة في العراق ارتفع إلى 547، ومجموع الوفيات بلغ 42، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 143".

اقرأ/ي أيضًا:

تحذير من "كارثة"..



طبيب يتوقع حصيلة مرعبة لضحايا "كورونا" في العراق

العراق يسجل أعلى دفعة إصابات بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 24 ساعة.. العراق خال من وفيات كورونا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 24 ساعة.. العراق خال من وفيات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).