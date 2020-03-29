خريطة حرارية تدل الى معلومة مقلقة عن انتشار كورونا أميركا

2020/03/29 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الخريطة الحرارية التي ترصد أماكن تواجد الهواتف في الولايات المتحدة “معلومة مقلقة”، تفيد باحتمال انتشار أكبر لفيروس كورونا المستجد في البلاد.ووفق ما ذكر موقع “فوكس نيوز” الأميركي، فإن موقع “تيك تونيكس” صمم “خريطة مقلقة” تبرز تجاهل قيود التباعد الاجتماعي، التي أمرت بها السلطات الأميركية في مسعى لاحتواء انتشار “كوفيد-19”.وأوضح المصدر أن عددا […]

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