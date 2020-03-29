2020/03/29 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر البنك المركزي العراقي تعليمات بشان سحب الدولاي النقدي والتي تشمل حالتين فيها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن سحب الدولار النقدي... وثيقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن سحب الدولار النقدي... وثيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).