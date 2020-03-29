بعد تسليم قاعدة ” القيارة ” العسكرية.. قوات التحالف الدولي تسلم قاعدة “كركوك” الجوية إلى القوات العراقية

2020/03/29 | 14:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر عسكرية اليوم الاحد بان قوات التحالف الدولي سلمت القوات العراقية المنطقة الخاصة بها في قاعدة كركوك الجوية في محافظة كركوك 250/كم شمالي بغداد./ وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية […]

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