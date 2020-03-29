2020/03/29 | 14:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفت قيادة شرطة محافظة نينوى اصابة سجناء في مديرية الموقف والتسفيرات بتلكيف بفيروس كورونا.وقال قسم العلاقات والاعلام في المديرية في تنويه انه ” لا صحة لما تم نشره على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) حول اكتشاف اصابة خمسة سجناء مصابين بفيروس كورونا في مديرية الموقف والتسفيرات / تلكيف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة نينوى تنفي اصابة سجناء بالمحافظة بفيروس “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة نينوى تنفي اصابة سجناء بالمحافظة بفيروس “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).