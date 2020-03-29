نائب يستغرب عدم توزيع مفردات التموينية رغم امتلاء المخازن بالمواد

2020/03/29 | 14:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعرب النائب ستار جبار، اليوم الأحد، عن استغرابه من “صمت” وزارة التجارة حيال توزيع مفردات البطاقة التموينية رغم امتلاء المخازن بالمواد، مؤكدا ان تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية يؤثر على محدودي الدخل بشكل كبير.وقال جبار، “إننا نستغرب من عدم توزيع مفردات البطاقة التموينية على الرغم من أن جميع مخازن الوزارة ممتلئة […]

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