الخارجية : تسجيل حالة وفاة وإصابات جديدة بكورونا لعراقيين في بريطانيا والنمسا وكندا

2020/03/29 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصحاف

أعلنت وزارة الخارجية تسجيل حالة وفاة لعراقي في بريطانيا جراء اصابته بفيروس كورونا، وثماني إصابات لعراقيين في النمسا وكندا.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تغريدة على تويتر تسجيل إصابات جديدة بالفيروس لأبناء الجالية العراقية في الخارج بينها خمس إصابات لعراقيين في النمسا وثلاث حالات في كندا.

وأوضح الصحاف، أن العدد الكلي لعراقيي الخارج المصابين بكورونا في عموم العالم وصل الى أحدى وخمسين حالة موزعة على إحدى عشرة إصابة في بلجيكا وعشرة في الأردن، ست حالات في إيطاليا وخمس في اميركا وخمس في بريطانيا، ست حالات في كندا وخمس في النمسا واثنين في لبنان وواحدة في ايران، لافتا الى ان حالات الوفاة شملت اثنين في بريطانيا وواحدة في النرويج.

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