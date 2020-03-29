النائب كريم المحمداوي يحذر من مخطط لاستهداف الحشد الشعبي

2020/03/29 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم المحمداوي، من مخطط لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستهداف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وقيادتها.

وقال المحمداوي، ان الادارة الأمريكية، تخطط لشن هجمات على الحشد الشعبي والفصائل وقياداتها، وعملية سحب بعض جنودها من بعض القواعد العسكرية، تأتي ضمن المخطط..



وبين ان اي تصرف أمريكي ضد الحشد الشعبي والفصائل سيواجه بردة فعل من قبل الفصائل، وعموم الشعب العراقي، وعلى الادارة الامريكية الحذر من اي تصرفات، خصوصاً ان لكل فعل ردة فعل.

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