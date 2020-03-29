تسجيل حالة وفاة و8 إصابات جديدة بكورونا لأبناء الجالية العراقية

2020/03/29 | 14:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]سجلت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، إحصائية جديدة للمصابين بفيروس كورونا من أبناء الجالية في عموم العالم بينهم 3 حالات وفاة.

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