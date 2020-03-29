صحة ديالى تطلق خدمة الكترونية مجانية لمواجهة كورونا

2020/03/29 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أطلقت دائرة صحة ديالى خدمة الفحص الالكتروني المجاني للمواطنين الذين يشكون باصابتهم بفايروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان اليوم”من اجل الاستمرار باحتواء ومحاربة فايروس كورونا تم اطلاق خدمة إلكترونية مجانية لأبناء ديالى لتوكيد من لديهم شكوك أو اعراض مشابهة لوباء كورونا من الإصابة أو عدمها”.

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