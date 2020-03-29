البنك المركزي يوضح بخصوص إمكانية طبع عملة عراقية

2020/03/29 | 14:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

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