تخص الحوالات.. البنك المركزي يصدر تعليمات سحب الدولار النقدي (وثيقة)

2020/03/29 | 14:32 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، تعليمات تخص عمولة السحب النقدي للدولار.

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