نائب عن الصادقون: العراق ليس ولاية لأمريكا لنصب باتريويت داخل قواعدها

2020/03/29 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، اليوم الأحد، أن العراق ليس ولاية تابعة لأمريكا لتقوم بنشر منظومة باتريوت داخل قواعدها.وقال سالم في حديث لـ” العهد” الفضائية، إن “أميركا قامت بنصب منظومة باتريوت داخل قواعدها في العراق وهذا العمل يعتبر استفزازياً وتدخلاً سافراً بالشأن العراقي واستخفاف بالسيادة العراقية”.وأضاف، أن […]

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