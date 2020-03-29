الفلبين تسجل 343 اصابة جديدة بكورونا

2020/03/29 | 14:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، أنها سجلت 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا بما يشكل أكبر زيادة يومية هناك، إضافة إلى وفاة 3 حالات أخرى.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في الفلبين إلى 1418 والوفيات إلى 71 وفقا للوزارة.

وتعافى من الإصابة 7 مرضى آخرين بما يرفع عدد حالات التعافي إلى 42، بحسب "رويترز".

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