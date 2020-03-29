2020/03/29 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرر محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الأحد، إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال بعد السادسة مساء اعتبارا من اليوم الأحد.وقال العطا، في مؤتمر صحفي، إن “هناك من يحاول استغلال حالات الاستثناء في حظر التجوال”، داعيا الى “الالتزام التام بحظر التجوال بعد السادسة مساء”.وفيما قدم شكره لـ”جميع من يقدمون مساعدات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد في مؤتمر غاضب: حظر تام في العاصمة باستثناء الصيدليات والأفران) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد في مؤتمر غاضب: حظر تام في العاصمة باستثناء الصيدليات والأفران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).