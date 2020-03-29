2020/03/29 | 15:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات حرارة الجو والاحداث السياسية معاً عمدت الولايات المتحدة الامريكية لتقليص مدة اعفاء العراق من العقوبات الجائرة التي تفرضها على إيران لتمكينه من استيراد الطاقة الكهربائية والغاز من 120 يوم الى 30 يوما .اي مع حلول شهر رمضان المبارك وقيظ الاشهر المقبلة وزيادة الطلب على الكهرباء للتخفيف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احذروا الصيف القادم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احذروا الصيف القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).