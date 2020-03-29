التعليم العالي تصدر بيانًا بشأن رواتب المتقاعدين المستمرين

2020/03/29 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، صرفها رواتب المتعاقدين المستمرين بالعقد لحين استكمال مناقلة المبالغ اللازمة لهم بعد إقرار قانون الموازنة العامة للدولة.وقال المدير العام للدائرة الادارية والمالية الدكتور اسعد غني جهاد في بيان تلقته “يس عراق” إن “وزارة التعليم تؤكد مضيها بالاجراءت اللازمة لتكييف اوضاع المتعاقدين بالشكل الذي […]

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