تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا لعراقيين في الاردن

2020/03/29 | 15:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية يوم الاحد تسجيل حالتي اصابة جديدتين لعراقيين بفيروس كورونا المستجد في الاردن.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لـشفق نيوز، انه تسجيل إصابتين بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية في الأردن ليكون العدد الكلي في عموم العالم 53 حالة وحالتي وفاة في بريطانيا، و واحدة في النرويج.

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