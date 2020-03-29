2020/03/29 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، الاحد، تسجيل إصابتين بفايروس كورونا المستجد ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إصابة عراقيين اثنين في الأردن بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، الاحد، تسجيل إصابتين بفايروس كورونا المستجد ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إصابة عراقيين اثنين في الأردن بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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