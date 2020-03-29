2020/03/29 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، الاحد، تسجيل إصابتين بفايروس كورونا المستجد ل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إصابة عراقيين اثنين في الأردن بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إصابة عراقيين اثنين في الأردن بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).