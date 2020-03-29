إصابة عراقيين اثنين في الأردن بفيروس كورونا


إصابة عراقيين اثنين في الأردن بفيروس كورونا
2020/03/29 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، الاحد، تسجيل إصابتين  بفايروس كورونا المستجد ل...

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