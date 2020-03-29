السامرائي يدعو الكتل السياسية لترك خلافاتها ويؤكد: رواتب الموظفين مؤمنة لـ 9 أشهر قادمة

2020/03/29 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تحالف " الوطن أولاً"، نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي، الاحد (29 اذار 2020) أن انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لانتشار وباء كورونا أثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد العراقي الذي يعاني أصلاً من مشكلة عدم تعدد مصادر الدخل واعتماده على تصدير النفط كحل وحيد لتمويل موازناته المالية.

وقال السامرائي في لقاء تلفزيوني، إن "مواجهة الأزمة الاقتصادية المتوقعة تحتاج إلى جهود جميع الكتل السياسية التي عليها أن تترك خلافاتها جانباً وتعمل بروح الفريق لإنقاذ البلاد، وعلى الحكومة القادمة أن تكون حازمة في حل مشكلة الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة".

وأشار إلى أن "الموازنة المالية سيتم تخفيضها تبعاً لانخفاض أسعار النفط، لكن ليست هناك مشكلة فيما يتعلق بتوزيع رواتب الموظفين لتسعة أشهر قادمة على الأقل".

بغداد اليوم- خاص

نفى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الأحد (29 آذار 2020)، صحة الأنباء والتسريبات التي تحدثت عن تفاوض المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي مع حزبه بشكل منفرد، وبعيداً عن باقي القوى الكردية.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم-بغداد

أكد التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد (29 آذار 2020)، أن الانسحاب من القواعد العسكرية تم التخطيط له مسبقاً، وليس له علاقة بمهاجمتها أو جائحة فايروس كورونا المستجد.

وتضمنت وثيقة صادرة عن التحالف، تلقت

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت التحالف الدولي، الأحد (29 آذار 2020)، مغادرته قاعدة K1 في محافظة كركوك وتسليم ممتلكات بقيمة مليون دولار فيها للقوات العراقية.

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل مايلز كيغنز، عبر حسابه في "تويتر"، "سلمت

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