2020/03/29 | 15:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ فترة وتشن الادارة الأميركية وأذيالها هنا وهناك حربا نفسية ضد العراقيين وبالذات ضد فصائل الحشد الشعبي العراقي، وتروج لحرب ضروس تشنها القوات الامير...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الذي يروج للحرب النفسية الاميركية ضد العراقيين؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الذي يروج للحرب النفسية الاميركية ضد العراقيين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).