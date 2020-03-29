المركزي العراقي يوضح بشأن أنباء طبع العملة

2020/03/29 | 15:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن ما يتم تداوله من أنباء عن إمكانية طبع عملة عراقية لـ"تلافي" المشاكل الاقتصادية....

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