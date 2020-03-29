2020/03/29 | 15:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتجات نفط ذي قار تمدد تجهيز الافران ومعامل الطابوق بالنفط الاسود لشهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/29 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتجات نفط ذي قار تمدد تجهيز الافران ومعامل الطابوق بالنفط الاسود لشهرين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتجات نفط ذي قار تمدد تجهيز الافران ومعامل الطابوق بالنفط الاسود لشهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).