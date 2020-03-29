بعد برشلونة واتليتيكو مدريد.. يوفانتوس يخفض رواتب لاعبيه ويوفر 90 مليون يورو

2020/03/29 | 15:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفانتوس يخفض رواتب لاعبيه ويوفر 90 مليون يورو

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