2020/03/29 | 15:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت “منصة منظمات المجتمع المدني” العاملة في مناطق #الإدارة_الذاتية، نداءً دعت فيه منظمة #الصحة_العالمية والمؤسسات ذات الصلة، لضرورة الإسراع والمساعدة في توفير الأجهزة والمستلزمات الضرورية للكشف والوقاية من فيروس #كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القامشلي: مناشدات لحماية 4 مليون إنسان من تفشي فيروس “كورونا”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القامشلي: مناشدات لحماية 4 مليون إنسان من تفشي فيروس “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).