فرنسا: تجربةٌ سريريّة ضد كورونا.. تخوّفٌ يُضاهي النتائج الفعّالة

2020/03/29 | 15:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تجربةٍ جديدة لثمانين مريضاً، يقول “ديديه راولت” عالم الأمراض المعدية في مستشفى #مرسيليا، إن (هيدروكسي كلوروكوين) مع المضاد الحيوي «كان فعالاً في القضاء على فيروس #كورونا».لكن بعض الأطباء

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