2020/03/29 | 15:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، تحديد الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة (٧٥%) من الاجور المحددة.وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “وزارة التعليم قررت تحديد الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة (٧٥%) من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تعلن نسب تخفيض الاجور الدراسية للتعليم الحكومي الخاص) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تعلن نسب تخفيض الاجور الدراسية للتعليم الحكومي الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).