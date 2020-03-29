كربلاء تسجل الاصابة 41 لفايروس كورونا ضمنها ( 8 ) عائدين من سوريا

2020/03/29 | 15:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الاحد ، عن ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا في المحافظة الى ( 41 ) اصابة ، ضمنها ( 8 ) اصابات مؤكدة مختبريا لمواطنين عائدين من سوريا .وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) […]

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