تصديق اقوال متهم هدد باطلاق العيارات النارية على مفرزة طبية

2020/03/29 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق البصرة اقوال متهم هدد مفرزة طبية كانت تروم متابعة الحالة الصحية لزوجته المشتبه باصابتها بفيروس كورونا ومحاولته اطلاق العيارات العيارات النارية اتجاهم.

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