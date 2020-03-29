المناضل-ة - نداء عالمي من عمال مراكز النداء

2020/03/29 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة حيواتنا أهم من أرباحهم.منذ عدة أسابيع ، يواصل ملايين العمال/ات حول العالم العمل في أماكن عملهم في مراكز النداء من أجل تلقي مكالمات أو حتى القيام بمكالمات لبيع اشتراكات الهاتف أو التأمين ...يتعرض أجراء الشركات متعددة الجنسيات الخاصة بإدارة العلاقة مع الزبناء (Teleperformance أو Concentrix أو Atento أو Comdata أو Sitel أو Majorel ...) لتكديس على منصات لا التزام فيها بمسافة التباعد الآمنة،......

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