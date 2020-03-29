2020/03/29 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_خطيب 📍-;-الصراع الطبقي في تجلياته المؤلمة في فيلم "الحفرة" !!🚩-;- أول ما جالت في خاطري أثناء مشاهدة الفيلم هي جملة، كارل ماركس، التي بدأ فيها البيان الشيوعي: "إن تاريخ أي مجتمع حتى الآن، ليس سوى تاريخ صراعات طبقية" ،وتدّعي نظرية الصراع الطبقي -التي وضعها كارل ماركس- أن المجتمع في حالة صراع دائم بسبب المنافسة على الموارد المحدودة، وتؤكد أن النظام الاجتماعي يُطبق من خلال الهيمنة والقوة،......

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